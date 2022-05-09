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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! ‘Sınırsızım’

Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! ‘Sınırsızım’
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09 Mayıs 2022 - 14:56
Sosyal medya hesabından paylaştığı oryantal videosu nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan spor spikeri Hande Sarıoğlu Youtube’da yaptığı programlarla dikkat çekiyor. Göğüslerine estetik yaptırmasıyla gündeme gelen Hande Sarıoğlu son olarak Dayı Şov’a konuk oldu.

Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 1

Cesur paylaşımları ve açıklamalarıyla adından söz ettiren Hande Sarıoğlu Gain’de yer alan Dayı’ya konuk oldu.

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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 2

“Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli” diyen sunucu yine olay oldu.

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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 3

İddialı açıklamalarıyla ilgili konuşan Hande Sarıoğlu ‘Sınırsızım’ dedi.

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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 4

Sarıoğlu “Ayak yıkamam” diyen Dayı’ya “Onu yapman için dil altı hapını alman lazım” diyerek herkesi güldürdü.

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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 5

EDEBİYAT OKURKEN SUNUCU OLDU
Spor spikeri Hande Sarıoğlu edebiyat öğretmenliğinden Çarkıfelek’e geçişiyle ilgili konuştu. Ünlü sunucu “Hep sunucu olmak istiyordum. Pasaport yarışmasını da yaptım. Çarkıfelek’te de hıyar muhabbetinde vardım. Pasaport yarışmasında da bikiniyle program sunuyordum” dedi.

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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 6

Hande Sarıoğlu Youtube’da yaptığı programlardaki hareketleriyle ilgili “Bu piyasayı hem sunuculuk yapıp hem eğlenceli hale getirmek istiyorum. İçerikleri ben yapıyorum” dedi.

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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 7

FATİH ALTAYLI YANITI
Hande Sarıoğlu kovulduğu süreçte kendisine ağır sözler söyleyen Ahmet Hakan ve yine o süreçte arasının bozulduğu Fatih Altaylı ile ilgili soruda da ilginç bir seçim yaptı. Her fırsatta eski çalışma arkadaşı Altaylı’ya hodri meydan diyen sunucu ikisi arasında Altaylı’yı seçeceğini söyledi.

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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 8
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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 9
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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 10
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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 11
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Göğüsleriyle ilgili itirafı olay olmuştu! 'Sınırsızım' - Sayfa 12

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