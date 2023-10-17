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Metin Akpınar hakkında yeni iddia: Oğlu da var

Metin Akpınar hakkında yeni iddia: Oğlu da var
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ekim 2023 - 16:05

81 yaşındaki Metin Akpınar’ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberinin ardından, gündeme bir bomba iddia daha düştü. Akpınar’ın Almanya’da evlilik dışı bir de oğlu olduğu öne sürüldü.

Metin Akpınar’ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akpınar hakkında flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

Sabah’ta yer alan habere göre, Metin Akpınar’ın Almanya’da evlilik dışı bir de oğlu olduğu iddiası ortaya çıktı. 1984 doğumlu olduğu söylenen oğlunun adının da Metin olduğu iddia edildi. 39 yaşındaki oğul Metin Akpınar’ın Almanya’da yaşadığı öne sürüldü.

Akpınar cephesinden konuyla ilgili henüz bir yalanlama ya da açıklama gelmedi.

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NE OLMUŞTU

Göksel Özdoğdu ile 62 yıldır evli olan usta sanatçı Metin Akpınar’ın evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adında ikiz kızları olduğu 35 yıl sonra ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar’ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar tek gecelik bir ilişkiden dünyaya geldikleri kızlarından haberdar olmadığını söylese de, Duygu Nebioğlu son olarak katıldığı bir programda babası hakkında sert sözler sarf etmişti.

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