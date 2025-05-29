GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI

Göç İdaresi Başkanlığı, Suriye‘deki Beşar Esad rejiminin sona ermesinin ardından, Suriyeli göçmenlerin geri dönüşlerinin hızlandığını açıkladı. 2016 yılından itibaren gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde 1 milyon 126 bin Suriyeli ülkesine geri döndü. Özellikle Esad rejiminin düşmesinin ardından bu geri dönüşlerin arttığı bildirildi.

250 BİN SURİYELİ GÖNÜLLÜ OLARAK GERİ DÖNDÜ

Göç İdaresi‘nin açıklamasında, 9 Aralık 2024 tarihinden bu yana 250 bin 64 Suriyeli’nin gönüllü olarak geri dönerek evlerine yerleşmeye başladığı ifade edildi. 2016’dan bu yana ise toplamda 1 milyon 126 bin Suriyeli ülkesine dönüş yaptı. Türkiye’deki toplam yabancı sayısının ise 3 milyon 988 bin 157 olduğu belirtildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CNN Türk’teki Tarafsız Bölge programında yaptığı açıklamada, gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını ve 9 Aralık 2024’ten sonra dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 250 bini geçtiğini ifade etti. Bakan Yerlikaya, Türkiye’de toplam 2 milyon 711 bin 170 geçici korumalı Suriyeli bulunduğunu belirtti. Ayrıca, gönüllü geri dönüşlerin arttığını ve Suriyeli sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bu sürecin daha da hızlandırılacağını vurguladı.

TÜRKİYE’DE BULUNAN YABANCI SAYISI

Bakan Yerlikaya, Türkiye’de bulunan yabancı sayısının 3 milyon 988 bin 257 olduğunu, bunlardan 2 milyon 711 bin 170’inin geçici koruma altındaki Suriyeliler olduğunu söyledi. Ayrıca, 1 milyon 104 bin 385 kişi ikamet izni alırken, 172 bin 602 kişi de uluslararası koruma altında.

SURİYE’DEKİ DURUM

Suriye’deki savaşın sona ermesinin ardından, Suriyelilerin evlerine dönüşlerinin hız kazanması, hem Türkiye’deki hem de Suriye’deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleşiyor. Bu süreç, önümüzdeki dönemde daha da hızlanarak devam etmesi bekleniyor.