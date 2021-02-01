Hepsi Grubu’nun eski solisti Gülçin Ergül, bir radyo programına katılmak üzere sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı ile İzmir’den İstanbul’a dönerken trafik kazası geçirdi. Lafçı’nın kullandığı otomobil, bir TIR’a arkadan çarptı.

Lafçı’nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kazada yaralanan Gülçin Ergül, önceki gün hastaneden taburcu oldu. Ünlü şarkıcı, olayın ardından ilk kez konuştu. Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’e röportaj veren Ergül, hayatta olabilecek en kötü şeyi yaşadığını söyledi.

Ergül, “İşlerim için İstanbul’a gidiyorduk. Erdal bana eşlik ediyordu. Kazadan kısa süre önce bana çok güzel şeyler söylemişti. Hep onları düşünüyordum. O kadar mutluydum ki arabada şarkı söylüyordum. Her şey üç saniyede oldu bitti. Fiziksel olarak yaşıyorum evet ama hayat arkadaşımı, aşkımı, meleğimi, diğer yarımı kaybettim” ifadelerini kullandı.

Hastaneden çıkar çıkmaz İzmir’e, sevgilisinin ailesine gittiğini söyleyen Gülçin Ergül, “Onlar benim ailem. Birbirimize destek oluyoruz. Sevgilimin mezarını ziyarete gittim. Bir kez daha yıkıldım çünkü öldüğüne inanamıyordum. Bu bir kâbus olmalı. Ben iyiyim, tedavim devam ediyor. Meleğimin acısının yanında benim ağrılarım bir hiç. Çok bitkinim, gözlerimin feri söndü. Acımın tarifi yok” dedi.