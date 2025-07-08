Muhittin Böcek’e Soruşturma: Görevden Alındı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yürütülen bir soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Böcek’in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 05.07.2025 tarihli ve 2025/482 sayılı kararı ile tutuklanmıştır. Bu çerçevede, 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımızın 05.07.2025 tarihli onayı ile görevinden uzaklaştırılmıştır.”