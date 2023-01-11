Bakalım Seren Serengil hangi kanala gidiyor?

Magazin dünyasının en çok konuşulan haberlerinden olan Seren Serengil’in sunuculuğunu yaptığı programı terk etmesiyle ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Serengil’in yeni bir kanalla flörtleştiği ve bu nedenle de tüm arabuluculuk teklifleri ve Beyaz TV üst yönetiminin dönmesi yolundaki ısrarlarını geri çevirdiği ortaya çıktı.

“Söylemezsem Olmaz”ın sunucularından Seren Serengil, geçtiğimiz hafta 3-4 kez hastalanarak programı terk etmiş ve bir daha kanala dönmemişti. Bugün Beyaz TV üst düzey yöneticileri tarafından kanala çağıralan Serengil, kararlı duruşundan taviz vermedi ve geri adım atmadı. Aynı ekiple yeniden bir araya gelmeyi ve programa devam etmeyi reddeden Seren Serengil’in bu rahat tavırlarının nedeni de kulislerde kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Ulusal bir televizyon kanalından teklif aldığı konuşulan Serengil’in çok yakında yeniden ekranlarda olacağı belirtildi.

Seren Serengil’in sadece sözleşmedeki ceza-i şartlardan çekindiği için suskunluğunu koruduğu ancak asla aynı ekiple bir araya gelmesinin söz konusu olmayacağı da sanatçıya yakın çevreler tarafından dile getirildi. Ayrıca Serengil’in Bircan Bali, Arto ve Bilal Özbilge’ye 500 bin liralık mobbing davası açtığı da söylendi.

Çalışma arkadaşlarının kendisine yaşattığı sıkıntıları affetmeyen ve programa dönmeyen Seren Serengil’in bu tavırları sosyal medyada kendisini takip eden fanları tarafından büyük alkış topladı.

Konunun duyulmasının ardından Seren Serengil’in instagram hesabına yorum yağdı. 3 bini aşkın seveni Sero’larına tam destek verirken, yeni programlarla kendisini ekranlarda görmek istedikleri yönünde mesajlar attılar.

SON DAKİKA

SEREN SERENGİL STAR TV’YE GİDİYOR.