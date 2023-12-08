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HANGİ GAZETECİ O MEKTUBU ENGELLEDİ

HANGİ GAZETECİ O MEKTUBU ENGELLEDİ
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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08 Aralık 2023 - 16:17
Usta oyuncu Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu katıldığı Katarsis’te olay iddialarda bulundu. Babasının haber olduktan sonra kendisini bir daha hiç aramadığını söyleyen Nebioğlu, yıllar önce bir gazeteci tarafından annesinin mektubunun haber olmaması için engellendiğini de söyledi.

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 1

Metin Akpınar’ın kızı Duygu Nebioğlu Katarsis’e katıldı ve anlattıklarıyla şoke etti. Metin Akpınar’ın yıllar sonra ortaya çıkan kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu yıllar önce annesinin bir gazeteciye ulaştığını ama Erol Simavi tarafından bu haberlerin basılmasının engellendiğini iddia etti.

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 2

Bomba iddia duyanları şaşkına çevirdi. Metin Akpınar’ın kızı açıklamasında “Babam doğduğumdan haberdardı. Gerçekten biliyordu. 89 yılında Hürriyet gazetesine manşet olarak çıkmışız anne bizi aslında bir kadına veriyor o kadın da bize bakıcılık yapması için konuşma gerçekleşiyor. Ben annemden ayrıldığımda 2 aylıktım. Adile Şener ve Emin Şener ile görüşülüyor. Biz bakıcı kadına veriliyoruz” dedi.

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 3

ANNESİNİN GÖNDERDİĞİ MEKTUP ENGELLENDİ
Duygu Nebioğlu açıklamasında şunları söyledi:

“Emin Şener, Emin babam, baba diyorum, bu adam Tekirova’da gazetecilik yapan bir adama ulaşıyor bu adam bizi Hürriyet gazetesinde manşet yapıyor o dönem sahibi Erol Simavi olduğunu öğrendik, haber yapılıyor.

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 4

Annem o dönem cezaevinde o gazeteciye mektup yazıyor Metin Akpınar’dan bahsediyor, o mektubu ortaya çıkartabildiğimde inanın bütün Türkiye ağlar. Çok zor durumda kalmış bir kadının cümleleri onlar.

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 5

“BU MESELE KAPATILIYOR”
Metin Akpınar’ı söylüyor gazeteci bunu tekrar Hürriyet’e gönderiyor haber yapılmıyor Erol Simavi ismi, o dönem gazetecilerimiz hepsi Metin Akpınar ile arkadaş. O dönemin reklam olayları bile Erol Simavi’nin attığı manşetlerle oluyormuş.”

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 6

Gökhan Çınar durumu özetleyerek “Bu süreçte o dönem yapılmıyor ve bu mesele kapatılıyor ve çocuk esirgemeye gönderiliyorsunuz” dedi.

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 7

Duygu Nebioğlu ise “Evet, valiliğin de haberi oluyor zaten haberi olsun diye o gazeteye veriliyor” yanıtını verdi.

Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 8
Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 9
Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 10
Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 11
Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 12
Metin Akpınar'ın kızından olay iddia! "Annem her şeyi anlattı, o gazeteci mektubu engelledi" - Sayfa 13
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