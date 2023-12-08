HANGİ GAZETECİ O MEKTUBU ENGELLEDİ

Bomba iddia duyanları şaşkına çevirdi. Metin Akpınar’ın kızı açıklamasında “Babam doğduğumdan haberdardı. Gerçekten biliyordu. 89 yılında Hürriyet gazetesine manşet olarak çıkmışız anne bizi aslında bir kadına veriyor o kadın da bize bakıcılık yapması için konuşma gerçekleşiyor. Ben annemden ayrıldığımda 2 aylıktım. Adile Şener ve Emin Şener ile görüşülüyor. Biz bakıcı kadına veriliyoruz” dedi.