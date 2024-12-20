GİRESUN’DA SATILIK CEZAEVİ: BİR DAİRE FİYATINA YENİ SAHİBİNİ BEKLİYOR

Giresun İl Özel İdaresi, Keşap ilçesinde bulunan ve mülkiyetine ait eski açık cezaevini satışa çıkardı. Keşap Karabedir Mahallesi’nde yer alan ve toplam 2.925 metrekare büyüklüğündeki arsa ve cezaevi, 19 milyon 750 bin TL muhammen bedelle alıcılarını bekliyor. Satış, hem yatırımcıların hem de emlak piyasasının dikkatini çekmiş durumda.

İhale Detayları

Eski cezaevi için düzenlenecek ihale, 30 Aralık 2024 tarihinde Giresun İl Özel İdaresi Encümen Salonu’nda kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılmak isteyenlerin 592 bin 500 TL tutarında geçici teminat yatırmaları gerekiyor. Ayrıca katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ve adli sicil kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri şart.

Daha Önce Satılamadı

Bu cezaevi daha önce 2021 ve 2023 yıllarında da satışa çıkarılmış ancak istenilen teklifler alınamadığı için satış gerçekleşmemişti. 2021 yılında 3 milyon 250 bin TL, 2023 yılında ise 11 milyon 750 bin TL muhammen bedelle satışa sunulan mülk, bu kez 19 milyon 750 bin TL bedelle alıcı bekliyor.

Gayrimenkul Yatırımı İçin Fırsat

İstanbul’un Kadıköy ve Beşiktaş ilçelerindeki daire fiyatlarına yakın bir bedelle satışa çıkarılan bu cezaevi ve arsa, yatırımcılar için ilginç bir fırsat sunuyor. Hem geniş arazi hem de eski cezaevi binası, farklı kullanım alanlarına dönüştürülebilecek potansiyeliyle dikkat çekiyor.

İhaleye Posta Yoluyla Katılım Mümkün

İhaleye posta yoluyla katılmak isteyenler için başvuru detayları, Giresun İl Özel İdaresi’nin resmi internet sitesinde yer alıyor. Yatırım yapmak isteyenler için tarihi bir fırsat olan bu mülk, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Giresun’daki Bu İlan Yatırımcıların Gündeminde

Emlak ve yatırım dünyasında ilgi çeken bu cezaevi ve arsa, hem lokasyonu hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Türkiye’de farklı gayrimenkul yatırımlarını değerlendirmek isteyenler için Giresun’daki bu ihale, kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor.

Kaynak: https://www.patronlarkulisi.com