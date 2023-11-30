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30 Kasım dolar ne kadar oldu?

30 Kasım dolar ne kadar oldu?
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Kasım 2023 - 12:32

30 Kasım Perşembe haftanın dördüncü gününde dolar ve euronun geldiği rakam arama motorlarında sorgulanıyor. Haftanın dördüncü gününde dolar yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Dolar ve euro yükseliş trendinde!

30 Kasım Perşembe gününde dolar fiyatları merak ediliyor. İsrail ve Filistin arasında yaşanan savaş ve gerilimler sonrası hem dolar, hem euro hareketli zamanlar yaşamıştı. Ülke genelindeki vatandaşlar sık sık “Dolar ne kadar oldu, kaç TL?” şeklinde sorgulamalar yapıyor.

Dolar bugün yukarı yönlü, euro da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. İşte 30 Kasım Perşembe gününde dolar fiyatlarındaki son durum…

DOLAR NE KADAR OLDU?

Önceki gün kapanışını 28,9474 TL’den yapan dolar bugün 28,9397 TL alış ve 28,9553 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.

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EURO NE KADAR OLDU?

Euro geçtiğimiz günlerde rekor seviyesine ulaşmıştı. Önceki gün kapanışını 31,8338 TL üzerinden yapan euro ise 0,29 değişim yaşadı ve bugün 31,8109 TL alış fiyatına yükseldi. Dolar satış fiyatı olarak ise 31,8567 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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