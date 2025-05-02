ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM BEKLENTİSİNE TÜRK-İŞ’TEN SERT TEPKİ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliklerinde yaptığı konuşmada, asgari ücretle geçinmenin artık mümkün olmadığını vurgulayarak ara zam yapılması çağrısını yineledi. Atalay, mevcut Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapısı değişmeden yeni toplantılara katılmayacaklarını açıkladı.

ATALAY: “ASGARİ ÜCRET KOMİSYONU ADİL DEĞİL”

İstanbul’da düzenlenen 1 Mayıs kutlamalarında konuşan Atalay, Türk-İş’in 50 yıldır asgari ücret belirleme süreçlerinde yer aldığını ancak komisyondaki dengesiz yapı nedeniyle artık bu sürece dahil olmayacaklarını belirtti. “5 işçi, 5 işveren, 5 hükümet temsilcisiyle oluşturulan komisyonda işçinin sesi duyulmuyor. Bu yapının değişmesi şart. Yasada değişiklik olmadan masaya oturmayacağız,” dedi.

GEÇİM ŞARTLARI KRİTİK SEVİYEDE: “BİR HAFTA DAYANMAK BİLE ZOR”

Asgari ücretle yaşamın sürdürülemez hale geldiğini belirten Atalay, “Bu parayla bir hafta bile geçinilemez. Her gün fiyatlar artıyor, vergi yükü omuzlarımızı eziyor. Ücret daha elimize geçmeden kesiliyor. Hem kazandığımızdan hem de harcadığımızdan vergi veriyoruz. Bu sistem çalışanı daha da yoksullaştırıyor,” ifadelerini kullandı.

EMEKLİLERE DE DESTEK ÇAĞRISI: “14 BİN LİRA ÜÇ GÜNE YETMEZ”

Ergün Atalay, emeklilerin de geçim derdi içinde olduğunu hatırlatarak, “Emekli, 14 bin lirayla üç gün geçinemez. Bu rakam ne Türkiye’ye yakışıyor ne de emekliye. Emeklilere insan onuruna yakışır bir maaş verilmesi şart. Dayanacak halleri kalmadı,” dedi.

VERGİ ADALETİ VE STAJ MAĞDURLARI İÇİN YASA TALEBİ

Konuşmasında vergi yükünün adil dağıtılması gerektiğini dile getiren Atalay, “Zenginler kazançlarına göre vergi vermiyor, yük işçiye kalıyor. Bu adaletsizlik sona ermeli. Ayrıca staj mağdurlarının da sorunlarına yasal çözüm bekliyoruz,” şeklinde konuştu. Atalay, kamu işçileriyle ilgili toplu sözleşme sürecinde adalet ve destek istediklerini de belirtti.

CHP LİDERİNE TEŞEKKÜR

1 Mayıs etkinliklerine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e de teşekkür eden Atalay, işçilerin talepleri konusunda siyasi desteğin önemine değindi. “Toplu iş sözleşmeleri, vergi adaleti, insan hakları ve demokrasi için birlikte mücadele etmeliyiz,” diyerek sözlerini tamamladı.