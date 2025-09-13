Hazine ve Maliye Bakanlığı Tapu İşlemlerini Geriye Dönük İnceliyor!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son beş yıldaki tapu işlemlerini yapay zekâ destekli Mekânsal Veri Analiz Sistemi (MEVA) ile mercek altına aldı. Amaç, tapuda düşük bedel gösterilerek vergi kaçıran alıcı ve satıcıların tespit edilmesi.

Gönüllü Düzenlemeye Teşvik

Bakanlık yetkilileri, gönüllü olarak tapu bedelini düzeltip eksik beyan edenlerin herhangi bir ceza ödemeyeceğini belirtti. Ancak düzeltme yapmayanlara hem eksik vergi hem de yüksek faiz ile ciddi cezalar uygulanacak.

Tapu Harcı ve Faiz Detayları

Gayrimenkul satışlarında tapu harcı, satış bedelinin yüzde 4’ü oranında hesaplanıyor; bunun yüzde 2’si alıcı, yüzde 2’si satıcı tarafından ödeniyor. Ekonomist Muhammet Bayram, yıllık gecikme faizinin yüzde 53,25 seviyesinde olduğunu belirterek, son beş yılın geriye dönük incelenmesi sonucunda vatandaşların “katmerli” cezalarla karşılaşabileceğini vurguladı.

Emlakçıların Rolü ve Riskler

Bayram, tapu harcının alıcı ve satıcı sorumluluğunda olduğunu, emlakçıların komisyon gelirlerini düşük göstermesi durumunda da vergi cezası uygulanabileceğini söyledi. “Komisyon faturası rayiç bedel üzerinden kesilip kalan kısmın elden alındığı durumlarda, bu fark da tespit edilirse vergi geriye dönük olarak tahsil edilecek” dedi.

Bakanlığın bu yeni uygulamasıyla, tapu işlemlerinde şeffaflığın artırılması ve vergi kayıplarının önlenmesi hedefleniyor. Vatandaşlara, bedel beyanlarını gözden geçirip gönüllü düzenleme yapmaları için çağrı yapıldı.