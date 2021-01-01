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Geliyor Gelmekte Olan !

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Geliyor Gelmekte Olan !
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16 Eylül 2021 - 16:58
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Serenay Sarıkaya, yeni projesi Şahmeran’ın haberini resmen duyurdu. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Sarıkaya, “Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, uzun yıllar sonra yeniden dizi setlerine dönecek olmanın heyecanını yaşıyor.

Netflix için hazırlanan Şahmeran dizisinin başrolü olmayı kabul eden güzel oyuncu, Burak Deniz ile başrolü paylaşacak. Projenin çekimleri Adana, Tarsus ve Datça’da gerçekleşecek.

 YENİ PROJE HABERİNİ RESMEN DUYURDU

Sosyal medya hesabı üzerinden, senaryo okuduğu bir anın fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan…”

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