Optik ilizyon testinden sadece dahiler geçebiliyor

Bu dikkat testindeki 7 aslanı 7 saniyede bulabilirseniz kendinizi dahiler arasına katabilirsiniz. Zekanızın hemen hemen 160 puana yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 6 aslanda kalıyorsanız durum fena… Çünkü bu testte 6 aslanı neredeyse herkes buluyor ve hepsi ortalama bir zekaya sahip. Ya da şöyle açıklayalım, bu testte 7 aslanı 20 saniyede bulan bir kişi, 6 saniyede 6 aslanı bulan bir kimseden daha zeki olduğu kesin…

Dediğimiz gibi yedinci aslanı bulamaz iseniz canınızı sıkmayın. Bulan kişi sayısı oldukça az..

Bulamadıysanız işte yanıt: