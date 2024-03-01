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Optik ilizyon testinden sadece dahiler geçebiliyor

Optik ilizyon testinden sadece dahiler geçebiliyor
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Mart 2024 - 10:14
Sadece dahilerin geçebildiği bu optik ilizyon testinde aslanlar gerçekten sizi zorlayabilir. Renkler çizgiler birbirine geçmiş durumda…

Bu dikkat testindeki 7 aslanı 7 saniyede bulabilirseniz kendinizi dahiler arasına katabilirsiniz. Zekanızın hemen hemen 160 puana yakın olduğunu söyleyebiliriz. Ancak 6 aslanda kalıyorsanız durum fena… Çünkü bu testte 6 aslanı neredeyse herkes buluyor ve hepsi ortalama bir zekaya sahip. Ya da şöyle açıklayalım, bu testte 7 aslanı 20 saniyede bulan bir kişi, 6 saniyede 6 aslanı bulan bir kimseden daha zeki olduğu kesin…

Dediğimiz gibi yedinci aslanı bulamaz iseniz canınızı sıkmayın. Bulan kişi sayısı oldukça az..

Bulamadıysanız işte yanıt:

aslanlar2.jpg

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