Eda Taşpınar’ın Instagram Paylaşımı Olay Oldu!

Eda Taşpınar, Instagram’da paylaştığı çıplak tatil pozuyla sosyal medyayı salladı ve binlerce beğeni aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Eda Taşpınar, son paylaşımında adeta sınırları zorladı. Şimdilerde Yunanistan’da tatil yapan ve sık sık bronzlaşan Taşpınar, kumsalda çektirdiği bir fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu.

ÇIRILÇIPLAK POZUNU PAYLAŞTI

Instagram’da 602 binden fazla takipçisi bulunan 41 yaşındaki Eda Taşpınar, kumsalda çırılçıplak uzandığı bir pozunu paylaştı. Taşpınar, vücudunda sadece şapkasıyla kalçasını kapattığı paylaşımına “Hisset ve özgürlük” notunu yazdı.

Her yıl aylarca yaz tatili yapan Eda Taşpınar, Instagram hesabından da sık sık cesur pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

İşte Eda Taşpınar’ın bazı paylaşımları…