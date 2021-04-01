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Gelin Mayosu Olay Oldu

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Gelin Mayosu Olay Oldu
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27 Ağustos 2021 - 11:44
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Sosyetenin en görkemli düğünü için geri sayım başladı! Hacı Sabancı’nın biricik aşkı Nazlı Kayı gelin mayosu yaptırdı yeni bir polemiğin fitilini ateşledi! Hava attığı pozlar tepki çekti.

Sosyetik Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla magazin manşetlerinden inmeyen Nazlı Kayı, yakaladığı şöhreti kaldıramıyor. Sosyal medyada yaptığı abartılı reklamlarla sürekli görgüsüzlükle suçlanan Nazlı Kayı, geçtiğimiz gün paylaştığı mayolu pozuyla yine tepkileri çekti. Son olarak gösterişli bekarlığa veda partisiyle adından söz ettiren Kayı, Eylül ayındaki düğünü için özel gelin mayosu hazırlattı. Beyaz mayosuyla pozlar verip manken edasıyla Instagram’da paylaşan Kayı, fotoğraflarının altına da ingilizce olarak “Özel gelin mayom” notu düştü. Bu paylaşımı kısa sürede dikkat çeken Kayı’ya, takipçilerinden uyarılar geldi.
 Sabancı Ailesi’ne girmesine rağmen, sosyal medya fenomeni olmak için çaba sarf eden genç güzele bazı takipçileri “Eskiden gelinler hamama girerdi, şimdi denize mi giriyor?”, “Türk müsünüz acaba?” diye sorular sordu. Kayı tepkiler karşısında sessiz kalmayı tercih etti. İngiltere’de hukuk üzerine eğitim gören ancak üniversite diplomasını alamayan Bursalı genç kadın, daha önce de Hacı Sabancı’nın teknesiyle Boğaz sefası yaptığı anları “Pazartesi sendromu” notuyla paylaşarak alay konusu olmuştu.
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