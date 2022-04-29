Petek Dinçöz Miami’deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu

Serkan Kodaloğlu ile ayrılır ayrılmaz Miami’ye yerleşen Petek Dinçöz’ün orada Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiası vardı. Zarrab’ın Dinçöz’e 700 bin dolara ev aldığı da konuşuluyordu. Dinçöz Miami’deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldığını açıkladı.