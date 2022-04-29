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Petek Dinçöz Miami’deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu

Petek Dinçöz Miami’deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu
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29 Nisan 2022 - 15:26

Serkan Kodaloğlu ile ayrılır ayrılmaz Miami’ye yerleşen Petek Dinçöz’ün orada Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiası vardı. Zarrab’ın Dinçöz’e 700 bin dolara ev aldığı da konuşuluyordu. Dinçöz Miami’deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldığını açıkladı.

Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 1

Petek Dinçöz’ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD’deki evi sosyal medyada gündem oldu. Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami’de alan Petek Dinçöz’ün lüks evini Reza Zarrab’ın aldığı gündemdeydi. 700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara nokta koydu.

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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 2

Boşandıktan sonra Reza Zarrab’la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.

 

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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 3

Petek Dinçöz paylaşımında “Amerika’da oğlum ile yaşayacağım evimi bulmama yardım eden ve ev kredimi onaylayan, sevgili kardeşim Anthony Başaran’a Teşekkürlerimi borç bilirim” dedi.

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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 4
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 5
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 6
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 7
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 8
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 9
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 10
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 11
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Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır lüks evini paylaştı! Reza Zarrab iddiasına nokta koydu - Sayfa 12
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