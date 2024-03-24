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‘Gel benim yakışıklı sevgilim’ diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı

‘Gel benim yakışıklı sevgilim’ diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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24 Mart 2024 - 14:18

“Yeşilçam’ın Sultanı” Türkan Şoray, ‘Müjdat Gezen ile Bizim Ev’de’ programında samimi açıklamalarda bulundu.

'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı - Sayfa 1

Türk sinemasında “Sultan” lakabıyla anılan Türkan Şoray Müjdat Gezen’in YouTube programına konuk oldu. Samimi halleri ve sempatik tavırları ile dikkat çeken Türkan Şoray sinemaya ilk nasıl girdiğini, Türkan Şoray kanunlarını anlattı.

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'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı - Sayfa 2

Türkan Şoray’ın samimi dostu Ali Poyrazoğlu da onu izleyenler arasındaydı. Şoray dostu Ali Poyrazoğlu’nu ‘Gel benim yakışıklı sevgilim’ diyerek sahneye çağırdı.

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'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı - Sayfa 3

Poyrazoğlu da sahneye çıkarken ‘Açıklama her şeyi burada’ dedi. Müjdat Gezen o esnada sandalyeden kalktı ve ‘Çocuklar görüşmek üzere’ dedi.

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'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı - Sayfa 4

Kahkaha tufanının yaşandığı o anlarda Poyrazoğlu ‘Büyük aşk yaşadığımızı herkes biliyor’ dedi. Müjdat Gezen ‘Oğlum rol gereğiydi o ya’ diyerek cevap verdi. Poyrazoğlu da ‘rolden sonra ne olduğu belli değil’ diye konuştu.

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'Gel benim yakışıklı sevgilim' diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı - Sayfa 5

Ali Poyrazoğlu Türkan Şoray ile öpüşme sahnesine nasıl hazırlandığını da anlattı. Poyrazoğlu ‘Ben gittim diş macunu alın dedim. Sigara içiyorum o zaman ağzım kokmasın. Fıs fıs mentol her şeyi kullandım. Hiç zorluk çıkarmadı. Şimdi değişmiş zorluk çıkarıyor’ dedi.

 

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