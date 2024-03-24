‘Gel benim yakışıklı sevgilim’ diyerek seslendi! Olay öpüşme sahnesi itirafı

Kahkaha tufanının yaşandığı o anlarda Poyrazoğlu ‘Büyük aşk yaşadığımızı herkes biliyor’ dedi. Müjdat Gezen ‘Oğlum rol gereğiydi o ya’ diyerek cevap verdi. Poyrazoğlu da ‘rolden sonra ne olduğu belli değil’ diye konuştu.