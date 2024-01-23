“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinde talihsiz kaza! Ünlü oyuncu ağır yaralandı

Sinan Albayrak sette kaza geçirdi. Üzerinde olduğu atla birlikte ağaca çarpan Sinan Albayrak ağır yaralandı. Bilinci kapanan oyuncu, hastaneye kaldırıldı.
Serkan Çayoğlu’num başrolünde olduğu “Mehmed Fetihler Sultanı” dizisi setinde aksilikler bitmiyor… Geçen günlerde pilotasu yanan dizi setinde bugün talihsiz bir kaza daha yaşandı.
ATLA BİRLİKTE AĞACA ÇARPTI
tv100’den Barış Ağıl’ın haberine göre; dizinin oyuncusu Sinan Albayrak at üzerinde çekilmesi gereken sahnede feci bir kaza geçirdi. Albayrak at üstünde giderken atla birlikte ağaca çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralanan Sinan Albayrak’a sette sağlık ekipleri ilk müdaheleyi yapılırken bilimcimin yerinde olmadığı ve hızlıca yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.