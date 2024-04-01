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Gazeteler 31 Mart yerel seçimlerini nasıl gördü

Gazeteler 31 Mart yerel seçimlerini nasıl gördü
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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01 Nisan 2024 - 11:32

İktidara veya muhalefete yakınlığı fark etmeksizin neredeyse tüm gazeteler 31 Mart seçimlerini “demokrasi” ve millet mesajı üzerinden yorumlarken yalnızca bir gazete eski dilini sürdürdü…

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