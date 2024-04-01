AK Parti’nin kazandığı iller haritası 2024 için araştırmalar hızlandı. AK Parti hangi belediyeleri kazandı? 2024 yerel seçim sonuçları AK Parti’nin kazandığı büyükşehir, il, ilçe belediyeleri hangileri merak ediliyor. Yerel seçimlerde seçmen, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleyecek.

AK Parti hangi illerde kazandı?