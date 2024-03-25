Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal tehdit: Eğer Ekrem İmamoğlu tekrar seçilirse…

Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal tehdit: Eğer Ekrem İmamoğlu tekrar seçilirse…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
25 Mart 2024 - 17:31
FETÖ kumpas davalarını yıllarca medyada savunan isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı’dan bu kez ‘kayyum’ tehdidi geldi.

Gazeteci Özlem Gürses’in Youtube kanalına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı yerel seçimlerle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Kütahyalı, CHP’nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun DEM Partililerden oy alıp yeniden seçilmesi halinde ‘kayyum’ geleceğini iddia etti.

Tek başına mücadele ettiğini ileri süren Rasim Ozan, ‘Kürtlere bunu olarak görüyorum’ dedi.

Kütahyalı’nın Özlem Gürses’e yaptığı açıklamalar şöyle:

“EĞER KÜRTLER YÜZDE 3’TE KALIRSA KAYYUM GELECEK”

Kürtlerin yaşadığı acı… Nisan’da kayyum atanacak, biliyorum. Eğer Kürtler, yüzde 3’te – 4’te kalır; Ekrem İmamoğlu da DEM oylarıyla seçilirse, bilmiyorum belki de öyle olur. Ben tek başıma mücadele ediyorum. İkinci kişi yok yanımda. Ben inisiyatif alıyorum, Kürtlere bunu borcum olarak görüyorum. Söylüyorum.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı’nda alacağı servet ortaya çıktı.Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı’nda alacağı servet ortaya çıktı.
Vatandaşa et diye ne yedirmişler. Sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek kalıntısı bulunduVatandaşa et diye ne yedirmişler. Sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek kalıntısı bulundu
Tunceli için deprem uyarısı: 3 ilçeye dikkat!Tunceli için deprem uyarısı: 3 ilçeye dikkat!
Adana’da tutuklanan ‘sahte avukat’ 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırmışAdana’da tutuklanan ‘sahte avukat’ 4 kişiyi 3 milyon lira dolandırmış
YKS geç başvuru süreci başladı!YKS geç başvuru süreci başladı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kadir İnanır’ın sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama. Hastaneye kaldırılmıştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Millet aç gezerken sanatçıların Ramazan Bayramı’nda alacağı servet ortaya çıktı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların soyunma odasından inanılmaz görüntüler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
81 ilin tamamında yasaklanacak! Yastık altında altın birikimi yapanlar dikkat
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal tehdit: Eğer Ekrem İmamoğlu tekrar seçilirse…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Vatandaşa et diye ne yedirmişler. Sulama kanalında yüzlerce kesilmiş at ve eşek kalıntısı bulundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Emekliye ‘seyyanen zam’ tartışması bitti! AK Partili isimden flaş açıklama…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargıtay Başkanı seçimlerinde 2. turdan da sonuç çıkmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tunceli için deprem uyarısı: 3 ilçeye dikkat!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
5 kişi başlayan iftar 500 kişi oldu!
SON DAKİKA HABERLERİ
Güneş’te şiddetli patlama meydana geldi! Son 6 yılın en güçlü fırtınası Dünya’yı vuruyor…Mart 25, 2024-9:25 am
Yargıtay’da kritik gün! Bugün seçiliyor…Mart 25, 2024-9:24 am
Muğla Köyceğiz’de korkutan deprem!Mart 25, 2024-9:24 am
Suikast hazırlığında olan organize suç örgütü üyeleri yakalandı!Mart 25, 2024-9:23 am
Mehmet Büyükekşi’nin fişi çekildi! Yerine kimin geleceği belli olduMart 22, 2024-3:40 pm
Beşiktaş JK Sıkıyönetim Komutanlığı’nın 1 nolu bildirisiMart 22, 2024-3:39 pm
Fenerbahçe’den AKP’li isme suç duyurusuMart 22, 2024-3:36 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !