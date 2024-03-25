Rasim Ozan Kütahyalı’dan skandal tehdit: Eğer Ekrem İmamoğlu tekrar seçilirse…

Gazeteci Özlem Gürses’in Youtube kanalına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı yerel seçimlerle ilgili ilginç açıklamalar yaptı.

Kütahyalı, CHP’nin İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun DEM Partililerden oy alıp yeniden seçilmesi halinde ‘kayyum’ geleceğini iddia etti.

Tek başına mücadele ettiğini ileri süren Rasim Ozan, ‘Kürtlere bunu olarak görüyorum’ dedi.

Kütahyalı’nın Özlem Gürses’e yaptığı açıklamalar şöyle:

“EĞER KÜRTLER YÜZDE 3’TE KALIRSA KAYYUM GELECEK”

Kürtlerin yaşadığı acı… Nisan’da kayyum atanacak, biliyorum. Eğer Kürtler, yüzde 3’te – 4’te kalır; Ekrem İmamoğlu da DEM oylarıyla seçilirse, bilmiyorum belki de öyle olur. Ben tek başıma mücadele ediyorum. İkinci kişi yok yanımda. Ben inisiyatif alıyorum, Kürtlere bunu borcum olarak görüyorum. Söylüyorum.