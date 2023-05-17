Mahsun Kırmızgül’den Gülşah Saraçoğlu arasında aşk iddiasına yanıt

Dün bir magazin programında Gülşah Saraçoğlu ile Mahsun Kırmızıgül’ün aşk yaşadığı iddia edildi.
Kırmızıgül’ün menajeri iddianın ardından şu açıklamayı yaptı:
* Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz.
* Mahsun Kırmızıgül sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır.
* Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir.
* Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.