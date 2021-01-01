Gazeteci İsmail Saymaz, Tosuncuk Mehmet Aydın’ın Planını Anlattı

Gazeteci İsmail Saymaz, Tosuncuk lakabıyla bilinen Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın neden Türkiye’ye gelerek teslim olduğuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halk TV canlı yayınında Can Coşkun’un Haber Masası yayınına video yoluyla bağlanan Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

Mağdur ve masum olduğunu düşündüğü için “Beni Türk hakimlerine emanet ediniz” diyerek koşarak geldiğini düşünmüyorum. İhtimal o ki parası bitti. Benim kanaatim o.

Kafamı kurcalayan başka bir ihtimal daha var. Aranan sadece kendisi değil, kardeşi Fatih Aydın da aranıyor. O da onunla beraber Brezilya’daydı. Onu orada bıraktı. Acaba iki kardeş arasında anlaşmazlık mı var?

Acaba Mehmet Aydın şöyle bir plan mı yaptı… İşlediği suçlar 2018’in mart ayından geriye doğru sıralanıyor. Sonrasında herhangi bir suç işlemiş değil. O tarihte şirketlerine el koyulmuş ve kayyum atanmıştı. Bu bizi nereye götürür? 2019 yılındaki af yasasına götürür. 2019 yılında Mehmet Aydın’ın yargılandığı suçlarda infaz indirimi geldi. Bu önemli. Geldiğinde yatacağı süre bence 1-2 yıl yatmaz. Zaten bizde hırsızın, dolandırıcının uzun süre yattığı nerede görülmüş.