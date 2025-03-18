GEZİ PARKI EYLEMLERİYLE İLGİLİ MEDYA YAYINLARI BAŞSAVCILIĞA GÖNDERİLDİ: RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Gezi Parkı eylemlerinin ardından başlayan soruşturma, artık televizyon kanallarını da hedef alıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarına dair “meşruluk kazandırma amacıyla yayın yapıldığı” iddiasıyla Radyo Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) başvurdu. RTÜK, talep edilen televizyon kanallarının yayın kayıtlarını Başsavcılığa gönderdi. Gezi Parkı Soruşturması ve Medya İlişkisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili soruşturmanın bir parçası olarak, bu eylemlerle ilgili medya yayınlarının izlenmesi talebinde bulundu. Başsavcılık, 27 Mayıs 2013’ten itibaren, bazı televizyon kanallarının Gezi Parkı eylemlerinin propagandasını yaptığını ve bu yayınların toplumsal olayların yayılmasına neden olduğunu öne sürdü. Bu iddialar doğrultusunda, Gezi Parkı eylemlerine dair yayın yapan medya kuruluşlarının tespit edilmesi istendi. RTÜK’ün Gönderdiği Kayıtlar Başsavcılığın talebi üzerine, RTÜK belirli televizyon kanallarının yayın kayıtlarını Başsavcılığa iletti. Bu kanallar arasında Cem TV, Flash TV, Halk TV, Kanal D, Fox TV ve Samanyolu Haber yer alıyor. RTÜK’ün gönderdiği bu kayıtlar, Gezi Parkı eylemleri ve bu eylemlerle ilgili yapılan yayınların incelenmesine olanak tanıyacak. Sürecin Gelişmeleri Gezi Parkı eylemleri sonrasında pek çok medya kuruluşunun yayını, hükümet yetkilileri tarafından eleştirilmişti. Bu süreç, sadece olaylara katılan bireyler değil, aynı zamanda medya kuruluşları için de yasal bir inceleme süreci başlatmış oldu. Medya yayınlarının içeriği, Gezi Parkı eylemlerinin toplumsal etkilerini daha da derinleştirip derinleştirmediği konusunda önemli bir rol oynuyor.Kaynak:Medya Radar