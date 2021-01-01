Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz’ün bir dargın bir barışık devam eden ilişkisi sona erdi. Geçtiğimiz haftalarda evlilik kararı alan çiftten Saraçoğlu, Göz ile dördüncü kez ayrıldıklarını açıkladı.

Gülşah Saraçoğlu ile iş insanı Gökhan Göz’ün bir dargın bir barışık devam eden ilişkileri geçtiğimiz yıl olaylı şekilde son bulmuştu. Fakat çift kısa süre sonra yeniden sosyal medyada takipleşmeye başlamıştı.

İlişkilerine bir şans daha veren Gülşah Saraçoğlu ile Gökhan Göz’ün mutluluğu bu kez de uzun sürmedi.

39 yaşındaki Gülşah Saraçoğlu, geçtiğimiz hafta evlilik kararı aldığı Gökhan Göz’le dördüncü kez ayrıldıklarını duyurdu.

Ünlü modacının sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle: “Günlerdir sessizliğimi bozmuyorum. Çünkü konu benim konum değil ve son derece mide bulandırıcı bir konu. Sebep ise adı geçen kadının, böyle meshepsizliklerinin içinde olmak istemediğim içindir…”

“Sevgilim olan Gökhan Bey ile evlilik kararı almıştık geçtiğimiz çarşamba günü. Her şey hazırdı ve gerçekleşmedi. Maalesef hiç tanımadığım bir kadının karışık ilişkileri yüzünden, sahte kimlikler, inkar edilen bir nikah ve en acısı bir anne olarak üzülerek söylüyorum ki; inkar edilen ortada iki evlat. Ne kadar acı…”

“Diyecek bir şey yok çünkü son derece saygı, sevgi içerisinde olduğum ilişkimden sadece bu sebep yüzünden ayrılıyorum. Kimseye de bu konuyla alakalı bir açıklama yapmadım…”

“Sadece Gökhan Bey’in ve şahsımın itibarı zedelenmemesi adına ve Gökhan Bey’in bana ‘Kimi arıyorsan ara, bu durumu çözersen sen çözersin’ demesi üzerine bir takım görüşmeler yaptığım doğrudur. Bilirsiniz ki ben kimsenin arkasından iş çevirmem. Çünkü yıllardır her zaman dobralığım ve dürüstlüğümle beni tanıdınız ve sevdiniz.”

Gülşah Saraçoğlu, sözlerini, “Her şey buraya kadarmış, bir daha tekrarı olmayacaktır” şeklinde noktaladı.