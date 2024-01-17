Gaz merkezi ile ilgili yeni gelişme! Türk heyeti Rusya’ya gidiyor…

Türkiye’de gaz merkezinin kurulması için yeni bir adım atılıyor. Enerji Bakanlığı tarafından oluşturulan heyet inceleme yapmak için bu hafta Rusya’ya gidecek. Bu ziyaret sonrasında gaz merkezi kurulumu için takvim hızlanacak.
Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı özel operasyon sonrasına, Rusya’ya yaptırım uygulayan Avrupa ülkelerinde enerji arzında sıkıntılar yaşandı. Avrupa’nın arz güvenliği konusunda Türkiye’de gaz merkezi kurulması önerisi gündemde geldi.
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 2022 yılında düzenlenen Asya’da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.
Bu görüşme sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin “Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi. Avrupa’dan çok daha güvenli bir güzergâh haline geldi. Türkiye’de büyük bir ikmal merkezi kurabiliriz” önerisini gündeme getirdi. Bu öneri Türkiye tarafından olumlu karşılandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin’in 4 Ekim’de Soçi’de gerçekleştirdikleri son görüşmede de gaz merkezi projesi gündeme geldi. Putin’in “Gazprom, BOTAŞ’a yol haritasını sundu, sırada ortak çalışma grubunun kurulması var. Üçüncü ülkelere de doğal gaz sevk edeceğimizi söyleyebiliriz” ifadelerini kullanmıştı.
NOVAK ZİYARETİNDE GAZ MERKEZİ KONUŞULDU
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak’ın Kasım ayında Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarette, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya gelmişti. Ziyaret sonrasında Novak “Ortaklarımızla uygun bir yol haritasının hazırlanması konusunda anlaştık ve bu da yakın zamanda onaylanacak. Söz konusu yol haritası çerçevesinde projenin uygulanmasına başlayacağız. Türk ortaklarımız deneyimlerimizi öğrenmek için yakında St. Petersburg’u ziyaret edecekler ve bunun, Türkiye’de bir elektronik platform ve merkez kurmak için yararlı olacağından eminim. Projenin 2024’te hayata geçmeye başlamasını umuyoruz” açıklamasını yaptı.
TÜRK HEYET BU HAFTA GİDİYOR
Sputnik’in Enerji Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre Türk heyeti bu hafta Rusya’ya gidecek. Heyet burada yapacağı incelemeler sonucunda Türkiye’de merkezin kurulumu hakkında bilgi sahibi olacak. Bu inceleme ziyareti sonrasında çalışmalar hız kazanacak.