MEMURLAR OCAK ZAMMINI BEĞENMEDİ, REFAH PAYI TALEP EDİLDİ

2025 Ocak ayında memur maaşlarına yapılan %11,54 oranındaki zam, kamu görevlileri arasında memnuniyetsizliğe yol açtı. Memurlar, enflasyon karşısında alım güçlerinin iyileştirilmesini ve yaşam standartlarının artırılmasını talep ediyor. Bu bağlamda, Memur-Sen Konfederasyonu, hükümetten %15 zam ve %10 refah payı talep etti.

MEMUR-SEN: “ZAM YETERSİZ”

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, açıklamasında, yapılan maaş artışının marketlerdeki fiyat artışlarıyla paralel olmadığını belirterek, mevcut zammın memurlar için yeterli olmadığını vurguladı. Yalçın, Ocak 2025 için sundukları taleplerin %15 zam ve %10 refah payı olduğunu belirterek, bu oranların uygulanması gerektiğini ifade etti.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRMA İHTİYACI

2024 yılı itibarıyla memurların alım güçlerinde ciddi bir azalma yaşandı. Enflasyon karşısında maaş artışlarının yeterli olmadığı belirtiliyor. Geçtiğimiz yıllarda verilen refah payı, memurlar için önemli bir destek olmuştu. Ancak 2024 yılı itibarıyla bu uygulamanın yapılmaması, kamu görevlileri arasında endişe yaratmıştır.

KAMU-SEN’DEN DAHA YÜKSEK TALEPLER

Diğer sendikalar da benzer taleplerle hükümete başvurmuş durumda. Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur maaşlarının en az %58,46 oranında artırılmasını ve buna ek olarak %10 refah payı verilmesini talep etti. Kamu-Sen, hükümetin kamu görevlilerinin yaşam standartlarını iyileştirmek için daha güçlü adımlar atması gerektiğini savunuyor.

MEMURLARIN BEKLENTİLERİ

Kamu görevlileri, hükümetin maaş artışlarına yönelik daha etkili bir yaklaşım sergilemesini ve yaşam standartlarını yükseltecek adımlar atmasını bekliyor. 2025 yılı itibarıyla kamu çalışanlarının daha iyi bir ekonomik koşulda yaşamaları için önemli düzenlemelerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.

HÜKÜMETİN YAKIN İLGİSİ BEKLENİYOR

Kamu görevlilerinin maaş artışları ve refah payı talepleri, hükümet ve ilgili kurumlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu taleplerin, kamu çalışanlarının ekonomik koşullarını dengelemek ve memurların yaşam standartlarını iyileştirmek adına önemli bir fırsat olduğu vurgulanıyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com