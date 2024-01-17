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Beşiktaş kupada son 16’ya yükseldi

Beşiktaş kupada son 16’ya yükseldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Ocak 2024 - 13:07

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş son 16 turuna yükselen taraf oldu.

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