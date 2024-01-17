Beşiktaş kupada son 16’ya yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Beşiktaş, sahasında Eyüpspor’u konuk etti. Mücadele 4-0 siyah-beyazlıların üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş son 16 turuna yükselen taraf oldu.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Eyüpspor’u konuk etti.
Siyah-beyazlılar maçı 4-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi. Galibiyet golleri; 16. dakikada Salih Uçan, 36. ve 67. dakikalarda Cenk Tosun ve 87. dakikada Ante Rebic’ten geldi.
Beşiktaş’ın yeni transferi Jonas Svensson, 78. dakikada Onur Bulut’un yerine oyuna dahil olarak siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.