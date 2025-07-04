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Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul İçin 9.684 İmza Teslim Edildi

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2025 tarihinde kulübe ulaşan 9.684 beyannameyi, noter ve tüzük şartlarına uygunluk kontrolü yapılmaksızın, tutanak eşliğinde teslim aldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından 3 Temmuz 2025 tarihinde kulübümüze teslim edilen, olağanüstü genel kurul toplantısı yapılması istemiyle toplanan 9.684 beyanname, Komisyonumuzca; her bir beyannameye ilişkin olarak ıslak imzalı olup olmadığı, geçerli bir noter onayı taşıyıp taşımadığı ve imza sahibinin kanun ve tüzüğün öngördüğü yazılı şartları taşıyıp taşımadığı yönünde herhangi bir tasnif, inceleme ve değerlendirme yapılmaksızın tutanak eşliğinde teslim alınmıştır.”

Açıklamada, söz konusu beyannamelerle ilgili olarak tasnif ve evrak kayıt işlemlerine başlanacağı belirtilerek, bu işlemlerin ardından imzaların daha önce belirtildiği üzere sicil kuruluna teslim edileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul İçin 9.684 İmza Teslim Edildi
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