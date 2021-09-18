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Rosier Kadrodan Çıkarıldı !

Rosier Kadrodan Çıkarıldı !
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18 Eylül 2021 - 16:55
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Beşiktaş’ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş’ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri nedeniyle bu akşam Fraport TAV Antalyaspor ile yapılacak maçın kamp kadrosundan çıkarıldı.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Valentin Rosier, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi sebebiyle tedbir amaçlı olarak Fraport TAV Antalyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarılmıştır.” denildi.

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