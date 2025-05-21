GALATASARAY’DAN LUNIN HAMLESİ!

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına hız verdi. Kaleci pozisyonu için arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, gözünü Real Madrid’in başarılı file bekçisi Andriy Lunin’e çevirdi.

İspanyol spor sitesi Defensa Central’in özel haberine göre; ünlü menajer Jorge Mendes, Real Madrid yönetimine iki kulüpten gelen teklifleri sundu. Bu teklifler arasında Galatasaray’ın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa da yer aldı.

LUNIN’E MAAŞ ZAMLI TEKLİF

Her iki kulübün de 26 yaşındaki Ukraynalı kaleciye Real Madrid’de kazandığından daha yüksek bir maaş teklif ettiği ifade edildi. Galatasaray, kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isterken, Lunin’in bonservisi için de hazırlık yaptığı öğrenildi.

Galatasaray’da Fernando Muslera’nın sezon sonunda takımdan ayrılması beklenirken, teknik heyet yeni kaleci transferini en kısa sürede tamamlamak istiyor. Lunin’in ise Real Madrid’de kalıp kalmayacağı, kulübe yeni teknik direktör olarak gelmesi beklenen Xabi Alonso’nun kararına bağlı olacak.

LUNIN’İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

2024-2025 sezonunda Real Madrid formasıyla 13 resmi maça çıkan Andriy Lunin, bu karşılaşmalarda kalesinde 19 gol gördü. Genç eldiven 5 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

Transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Galatasaray cephesi, Lunin’i yeni sezonda Muslera’nın yerine kaleye geçirebilmek için tüm imkanlarını seferber etmiş durumda.