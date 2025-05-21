VICTOR OSIMHEN’DEN FLAŞ TRANSFER YANITI

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, golcü oyuncusu Victor Osimhen’in geleceğiyle ilgili kritik bir sürece girdi. Sarı-kırmızılıların sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Nijeryalı yıldız, gelen dev teklifleri değerlendirmeye alırken, transfer söylentileri de hızla büyüyor.

120 MİLYON EURO’LUK TEKLİFE RAĞMEN KARARINI VERMEDİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen’e Suudi Arabistan’dan 3 yıllık 120 milyon Euro değerinde dev bir teklif geldiğini açıkladı. Ancak Özbek’e göre futbolcu, parasal teklifin büyüklüğünden ziyade, sportif hedeflere ve oynayacağı kulübün geleceğine odaklanmış durumda. Başkan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

“Osimhen, Galatasaray’da çok mutlu. Bu sevgiyi başka bir kulüpte bulamayacağını düşünüyor. Kararını önümüzdeki 1-2 hafta içinde verecek. Biz de planlarımızı onun tercihine göre şekillendireceğiz.”

JUVENTUS’U KESİN BİR DİLLE REDDETTİ

İtalyan basınından Il Mattino’nun haberine göre, Juventus’un yoğun ilgisine rağmen Victor Osimhen, Serie A devine net bir yanıt verdi: “Hayır.” Bu kararla birlikte Osimhen’in Juventus forması giymeyeceği kesinleşti. Futbolcunun rotasının neresi olacağı büyük merak konusu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖNCELİĞİ ÖN PLANDA

Osimhen’in yalnızca ekonomik değil, sportif beklentileri de olduğu belirtildi. Habere göre 26 yaşındaki forvet, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak bir takımda forma giymek istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray’ın doğrudan gruplarda yer alacak olması, yıldız futbolcunun takımda kalma ihtimalini güçlendiriyor.

GALATASARAY’DA KALMA OLASILIĞI YÜKSELİYOR

Hem taraftarın sevgisini kazanması hem de takımın başarı grafiği, Victor Osimhen’in Galatasaray’da kalma yönündeki kararını etkilemiş durumda. Kulübe yakın kaynaklara göre, yıldız oyuncunun sarı-kırmızılılarda en az bir sezon daha devam etmesi yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.