Torpille kadroya giren İlkin Aydın sıfır çekti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nın ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, 2-0 geride olduğu seti 3-2 kazanarak müthiş bir geri dönüşe imza attı ve Olimpiyat’lara galibiyetle başladı.

İlk seti Hollanda 25-19 önde bitirirken, ikinci seti de 25-19 kazandı.

Üçüncü sette kıran kırana geçerken, milli takım 25-22 önde kapattı ve durumu 2-1’e getirdi.

Dördüncü seti de 25-22 kazanan Türkiye, maçı altın sete götürdü.

Altın sette 15-13’lük galibiyet alan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2-0’dan maçı 3-2 kazanmış oldu.

VARGAS 30 SAYI ATTI

A Milli Kadın Voleybol Takımımız’ın yıldızı Melissa Vargas, 30 sayı atarak müthiş bir oyun sergiledi ve takımımızın galibiyetinde baş rol oynadı.

İLKİN AYDIN SIFIR ÇEKTİ

Galatasaray’da oynayan ve ani bir kararla Paris’e kadar götürülen Tuğba Şenoğlu İvegin’in yerine kadroya alınan İlkin Aydın, maçta aldığı sürede sayı atamadı ve ‘sıfır’ çekti.

Voleybolseverler ‘Torpille kadroya giren İlkin Aydın Vargas’ın galibiyetine sevinecek mi?’ ‘Sayı bile atamadı’ ‘Sıfır çekti’ tarzında yorumlar yaptı.

AÇIKLAMASI GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞMÜŞTÜ

İlkin Aydın’ın A Milli Takım kadrosunda bulunan ‘Kübalı’ voleybolcu Melissa Vargas hakkında “El ele tutuşup İstiklal Marşı okuyabileceğim bir sporcu olması benim şahsi fikrim. Takımımda bir Kübalı değil, bir Türk vatandaşı görmek benim daha çok hoşuma gider.” ifadelerini kullanmış, bu açıklama büyük tepki çekmişti.

FİLEYE ÇARPTI RAKİBE SAYI VERDİRDİ

İlkin Aydın, Hollanda karşısında Türkiye atağında topa yükseldi ve yaptığı vuruş sonrası fileye çarptı ve sayıyı Hollanda kazandı.

Bu pozisyona da tepki yağarken, ‘Böyle bir topa geliş şekli yok’ ‘İlkin Aydın torpillidir’ yorumları geldi.