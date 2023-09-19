Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

AkhisarsporMKE AnkaragücüAytemiz AlanyasporAntalyasporİstanbul BaşakşehirBeşiktaşBursasporErzurum BBÇaykur RizesporFenerbahçeGalatasarayGöztepeKasımpaşaKayserisporAtiker KonyasporTrabzonsporDemir Grup SivassporYeni Malatyaspor

Arda Güler’den sevindiren haber! Dönüş tarihi resmen açıklandı…

Arda Güler’den sevindiren haber! Dönüş tarihi resmen açıklandı…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
19 Eylül 2023 - 15:54

Arda Güler, hazırlık kampında dizinden sakatlanmış ve bir süre sahalardan uzak kalmıştı. Ameliyat olan ve bireysel olarak çalışmalarını sürdüren genç yıldızın dönüş tarihini teknik direktör Calo Ancelotti açıkladı.

Fenerbahçe’de geçirdiği iki sezonun ardından yaz transfer döneminde dünya devi Real Madrid’e 20+10 milyon euro bonservis bedeliyle giden Arda Güler, hazırlık kampında sakatlık yaşamıştı. Dizinde menisküs yırtığı bulunan genç yıldız, Madrid’de ameliyat edilmiş ve bireysel çalışmalara başlamıştı.

“PAZARTESİ GÜNÜ TAKIMLA ÇALIŞACAK”

Bir süredir sahalardan uzak kalan Arda Güler’in dönüş tarihini teknik direktör Carlo Ancelotti açıkladı.

Prof. Dr. Salih Zoroğlu’nun hasta çocuklar ve aileleriyle yazışmaları ortaya çıktıProf. Dr. Salih Zoroğlu’nun hasta çocuklar ve aileleriyle yazışmaları ortaya çıktı

İtalyan çalıştırıcı, düzenlenen basın toplantısında “Arda iyi durumda. Sakatlığı bitti. Bireysel antrenmanlarını tamamladı. Pazartesi gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacak.” diyerek 18 yaşındaki futbolcu için müjdeyi verdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİSTESİNDE

Öte yandan Arda Güler, İspanyol ekibinin UEFA Şampiyonlar Ligi’ne bildirdiği 24 kişilik kadrosunda yer alan isimler arasındaydı.

HABER HAKKINDA GÖRÜŞ BELİRT
Yorum Yok

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Salih Zoroğlu’nun hasta çocuklar ve aileleriyle yazışmaları ortaya çıktıProf. Dr. Salih Zoroğlu’nun hasta çocuklar ve aileleriyle yazışmaları ortaya çıktı
Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda?Fenerbahçe Nordsjaelland maçı hangi kanalda?
Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?Galatasaray Kopenhag maçı hangi kanalda?
Filenin Sultanların’dan bir zafer daha!Filenin Sultanların’dan bir zafer daha!
Alex de Souza’dan Fenerbahçe itirafı!Alex de Souza’dan Fenerbahçe itirafı!
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P
# TAKIMLAR O AV P

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !