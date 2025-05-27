GALATASARAY’DA YENİ KAPTAN BELLİ OLDU

Süper Lig şampiyonu Galatasaray’da yeni sezon öncesi önemli bir değişiklik yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda uzun yıllar boyunca kaleyi koruyan ve kaptanlık görevini üstlenen Fernando Muslera, takıma veda etmeye hazırlanıyor. Tecrübeli kalecinin ardından kaptanlık pazubendi Mauro Icardi’ye devrediliyor.

YENİ SEZONDA LİDER ICARDİ

Yenikapı’daki şampiyonluk kutlamasında duygusal anlar yaşanırken, Muslera’nın ayrılığı kesinleşti. Taraftarlara veda maçını bu cuma RAMS Park’ta Başakşehir karşısında oynayacak olan Muslera’nın yokluğunda, takımın yeni lideri Mauro Icardi olacak.

Bu sezon ikinci kaptan olarak görev yapan Arjantinli yıldız, 2025-2026 sezonuyla birlikte Galatasaray’ın birinci kaptanı olacak.

İKİNCİ KAPTAN ABDÜLKERİM BARDAKCI

Teknik heyetin yaptığı yeni yapılanmaya göre, ikinci kaptanlık görevi ise milli savunmacı Abdülkerim Bardakcı’ya verildi. Bu karar, yerli liderliği destekleme stratejisinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

YEDEK KAPTAN KAAN AYHAN

Galatasaray yönetimi kaptanlık yapısını da netleştirdi. Sahada hem Icardi hem Abdülkerim’in bulunmadığı durumlarda kaptanlık görevi, takımın bir diğer deneyimli ismi Kaan Ayhan’a verilecek.

ICARDI KAMPA HAZIR GELECEK

Galatasaray’ın yeni kaptanı Mauro Icardi’nin kısa süre önce yaşadığı sakatlığı atlattığı ve sezon öncesi kampına tamamen hazır katılmak için özel bir antrenman programı uyguladığı öğrenildi. Arjantinli golcünün liderlik sorumluluğuna fiziksel olarak da en iyi şekilde hazırlanmak istediği belirtiliyor.