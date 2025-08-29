  1. Haberler
  UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ 29 AĞUSTOS'TA YAPILACAK! FENER'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ!

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ 29 AĞUSTOS’TA YAPILACAK! FENER’İN MUHTEMEL RAKİPLERİ!

UEFA Avrupa Ligi’nin 2025/26 sezonu grup etabı kura çekimi, 29 Ağustos Cuma günü Monaco’da gerçekleştirilecek. Türkiye saatiyle 14.00’te başlayacak olan kura çekiminde, Avrupa futbolunun devleri yeni sezon için eşleşmelerini öğrenmiş olacak.

Yeni format gereği turnuva lig usulü oynanacak. 36 takım tek bir lig tablosunda yer alacak ve her kulüp sekiz maç yapacak. Bunların dördü iç sahada, dördü ise deplasmanda oynanacak. Grup aşamasında ilk 8 sırada yer alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24. sıralar arasındaki ekipler ise play-off oynayarak son 16’ya kalma mücadelesi verecek.

Türkiye’yi turnuvada temsil edecek olan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunun ardından Avrupa Ligi’nde yer alacak. Sarı-lacivertlilerin kura çekimine 2. torbadan katılması bekleniyor. Bu durum, nispeten daha avantajlı bir eşleşme şansı doğuracak. Taraftarlar, takımın hangi güçlü rakiplerle karşılaşacağını merakla bekliyor.

Kura çekiminin ardından açıklanacak fikstürle birlikte, Avrupa Ligi’nin maç takvimi de netlik kazanacak. Fenerbahçe’nin yanı sıra Avrupa’nın birçok köklü kulübü, bu sezon kupayı kazanmak için kıyasıya mücadele edecek.

