GALATASARAY KAÇIRDI, NAPOLİ KAPTI: DE BRUYNE İMZA YOLUNDA

Manchester City ile yollarını ayıran dünyaca ünlü futbolcu Kevin De Bruyne’nin geleceği netlik kazandı. Bir süredir adı Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile anılan Belçikalı yıldız, kariyerine Serie A’da devam etme kararı aldı.

İtalyan basınına göre De Bruyne’nin transferi büyük ölçüde tamamlandı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, yıldız oyuncunun temsilcilerinin İtalya’ya giderek Napoli ile anlaşma sağladığını duyurdu.

NAPOLİ İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME

Premier Lig devlerinden Manchester City’de yıllarca forma giyen ve birçok başarıya imza atan De Bruyne, Avrupa kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Son Serie A şampiyonu Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalaması beklenen oyuncunun yıllık net 6 milyon euro kazanacağı bildirildi.

GALATASARAY’IN RADARINDAYDI

Süper Lig’de bu sezon şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’ın transfer listesinin başında yer alan Kevin De Bruyne, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırmıştı. Ancak yıldız ismin tercihini İtalya’dan yana kullanması, Aslan’ın transfer planlarını yeniden gözden geçirmesine neden olabilir.

MANCHESTER CITY MACERASI SON BULDU

32 yaşındaki Belçikalı yıldız, Manchester City formasıyla geçirdiği başarılı yılların ardından kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Orta sahadaki üstün vizyonu ve oyun zekasıyla takımına sayısız zafer kazandıran De Bruyne, futbol kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlanıyor.

NAPOLİ, TRANSFERDE BÜYÜK OYNADI

Serie A’nın güçlü temsilcisi Napoli, De Bruyne transferiyle kadrosunu büyük ölçüde güçlendirmiş olacak. Hem İtalya Ligi’nde hem Avrupa kupalarında iddiasını sürdüren Napoli’nin bu transferle dikkatleri üzerine çektiği yorumları yapılıyor.