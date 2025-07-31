TRANSFERİN KRALI GELDİ: VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY’DA

Nijeryalı golcü, 75 milyon euro bonservisle sarı-kırmızılı formayı giyiyor

Galatasaray, geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosunda yer alan Victor Osimhen’i bu kez bonservisiyle transfer etti. Napoli ile yapılan görüşmelerin ardından 75 milyon euro karşılığında anlaşma sağlandı. Bu rakam, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti.

Osimhen İstanbul’da: Taraftarlar Havalimanına Akın Etti

Osimhen’in özel jeti, 30 Temmuz akşamı saat 22.00’de Atatürk Havalimanı’na iniş yaptı. Galatasaray, yıldız oyuncunun gelişini sosyal medya üzerinden “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) mesajıyla duyurdu. Osimhen’in uçaktan paylaştığı kareler, milyonlarca taraftar tarafından takip edildi.

Transferin Detayları: Rekor Bedel ve Maaş

Galatasaray, Napoli’ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 sonuna kadar taksitli olarak ödeyecek. Ayrıca, sonraki satıştan elde edilecek kârın %10’u Napoli’ye verilecek. Osimhen’in yıllık maaşı ise 16 milyon euro olarak belirlendi.

İmza Töreni Lazio Maçı Öncesi

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park’ta Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Osimhen için görkemli bir imza töreni düzenlemeyi planlıyor. Bu etkinlikte üçüncü forma lansmanı da yapılacak.

Geçtiğimiz Sezonun Performansı

Osimhen, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 41 resmi maçta 37 gol ve 8 asist kaydederek etkileyici bir performans sergiledi. Süper Lig’in son gol kralı olarak dikkatleri üzerine çekti.