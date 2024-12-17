Galatasaray-Trabzonspor Maçında Hakeme Sert Tepki: “Tam Bir Rezalet”

Süper Lig’in 16. haftasında oynanan ve Galatasaray’ın 4-3’lük galibiyetiyle sonuçlanan maç, goller kadar hakem kararlarıyla da gündeme oturdu. Tartışmalı pozisyonlar, spor yazarlarının ve taraftarların tepkisini çekti.

Maçın Hakemine Eleştiriler

Maçın hakemi, özellikle penaltı kararı ve Trabzonspor’un attığı golde topun çizgiyi geçip geçmediği tartışmaları nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu. Spor yorumcuları ve futbolseverler, bu pozisyonlara dair “Tam bir rezalet” ifadelerini kullandı.

Spor Yazarlarından Yorumlar

İskender Günen (Sabah):

“Maçın odak noktası hakem. İlk yarıda iki sarı kartı es geçti. VAR’ın yarattığı penaltı kararı yazık. Bazı takımları yenmek kolay değil. Draguş golü atsa yapı bir anda çökerdi.”

Cemal Ersen (Milliyet):

“Malheiro’nun sırtı dönük pozisyonda Galatasaray’a verilen penaltının açıklamasını merak ediyorum. Şenol Güneş’in oyuncu tercihleri sorgulanmalı.”

Uğur Meleke (Hürriyet):

“Yedi gol, sayısız pozisyon ve şahane bireysel performanslar izledik. Maç güzeldi ama tartışmalar oyun kalitesini gölgeledi.”

Zeki Uzundurukan (Fotomaç):

“Tam maç berabere bitecek derken, genç Ali Şahin’in kendi kalesine attığı gol geldi. Trabzonspor ‘yıkılmadım, ayaktayım’ mesajı verdi.”

Osman Şenher (Milliyet):

“Üçüncü gol tam bir rezalet. VAR hakemi Onur Özütoprak bunu nasıl izleyip gol kararı verdi? Türk futboluna günah. Hakemler güven sarsmaya devam ediyor.”

Maç Sonrası Tepkiler

Maçın ardından özellikle VAR kararları tartışma yarattı. Taraftarlar, sosyal medyada hakem yönetimini eleştirirken, hakem hatalarının Süper Lig’in güvenilirliğini zedelediği yönünde yorumlar yapıldı.

Kaynak: www.yenicaggazetesi.com.tr