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BEŞİKTAŞ’TA BAŞKAN ADAYLARININ ORTAK VAATİ: SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞMA

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Beşiktaş’ta 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde, başkan adayları Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı, teknik direktörlük için Sergen Yalçın ile çalışma konusunda ortak bir görüş birliğine vardı.

Başkan Adaylarının Sergen Yalçın ile Çalışma İstekleri

  • Hüseyin Yücel: Başkan seçilmesi halinde, Sergen Yalçın ile ilk görüşeceği kişinin kendisi olacağını belirterek, Yalçın’ın Beşiktaş için önemli bir değer olduğunu vurguladı.
  • Serdal Adalı: Gönlündeki teknik direktörün Sergen Yalçın olduğunu ifade ederek, sezon sonuna kadar mevcut teknik direktör Serdar Topraktepe ile devam ettikten sonra Yalçın ile çalışmayı arzuladığını belirtti.

Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’a Dönüşü

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ta daha önce teknik direktörlük yapmış ve Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşamıştır. Başkan adaylarının ortak isteği üzerine, Yalçın’ın Beşiktaş’a dönmesi ve kulübün geleceğinde önemli bir rol üstlenmesi beklenmektedir.

Kaynak:

BEŞİKTAŞ’TA BAŞKAN ADAYLARININ ORTAK VAATİ: SERGEN YALÇIN İLE ÇALIŞMA
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