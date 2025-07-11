Fenerbahçe’den Golcü Atağı: Viktor Gyökeres Listede!

Fenerbahçe, 2025 yaz transfer döneminde taraftarlarını heyecanlandıracak büyük bir hamle için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli yönetim, dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen’e benzetilen İsveçli yıldız Viktor Gyökeres için kapsamlı bir çalışma başlattı.

Teknik direktör José Mourinho’nun raporları doğrultusunda hareket eden yönetim, bu transferin hem Süper Lig’e hem de Avrupa’ya damga vuracak bir adım olacağını düşünüyor. Mourinho’nun “alınmalı” diyerek bizzat önerdiği Gyökeres için, kulüp kaynaklarını seferber etme kararı alındı.

Geçtiğimiz sezon Sporting CP formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Gyökeres, toplamda 43 maçta 36 gole katkı verdi. Bu etkileyici istatistiklerin ardından başta Arsenal olmak üzere birçok kulüp oyuncunun peşine düştü. Arsenal’in 65 milyon Euro’luk teklifine Sporting’in “hayır” demesiyle, transfer süreci daha da hareketlendi.

Sporting’in 70 milyon Euro gibi yüksek bir bonservis bedeli talep etmesi, transferi zora soksa da Fenerbahçe yönetimi fırsat kolluyor. İngiliz ekibi Arsenal’in masadan çekilmesiyle birlikte sarı-lacivertliler sürece dahil olmayı planlıyor. Fenerbahçe cephesi, bu transferle birlikte hem iç hem dış kamuoyunda büyük ses getirmeyi hedefliyor.

Kulüp yönetimi, oyuncunun maaş beklentileri ve bonservis bedelini karşılamak için sponsorluk anlaşmaları ve özel finansman yöntemleri üzerinde de çalışıyor. Transferin gerçekleşmesi durumunda, bu adım Fenerbahçe tarihinin en pahalı ve en iddialı transferlerinden biri olarak kayıtlara geçecek.