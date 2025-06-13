GALATASARAY, LEROY SANÉ TRANSFERİNİ AÇIKLADI

Galatasaray, Almanya’nın yıldız futbolcusu Leroy Sané ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bayern Münih ile sözleşmesi 1 Temmuz 2025’te sona erecek olan Sané, sarı-kırmızılı kulübe bonservis bedeli ödenmeden transfer oldu. Transferin mali detayları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

SANÉ, GALATASARAY’A BEDAVAYA GELDİ

29 yaşındaki yıldız futbolcu, Galatasaray ile yaptığı anlaşma doğrultusunda 1 Temmuz 2025 itibarıyla sarı-kırmızılı formayı giymeye başlayacak. Bayern Münih ile sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte herhangi bir bonservis bedeli ödenmeden transfer edilen Sané, 3 sezon boyunca Galatasaray’da forma giyecek.

9 MİLYON EURO YILLIK ÜCRET, 9 MİLYON EURO İMZA PARASI

Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklamada, Leroy Sané’ye her sezon için net 9 milyon euro garanti ücret ödeneceği belirtildi. Ayrıca oyuncuya toplamda net 9 milyon euro imza parası da 3 eşit taksitte ödenecek.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Leroy Aziz Sané ile 01.07.2025 tarihinden başlamak üzere, 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 9.000.000 EUR garanti ücret ile net 3.000.000 EUR tutarında sadakat primi (toplamda 9.000.000 EUR) ödenecektir.”

TRANSFERİN TOPLAM MALİYETİ 27 MİLYON EURO

Galatasaray’ın kadrosuna bedelsiz kattığı Sané’nin 3 yıllık toplam maliyeti; yıllık maaşlar ve imza parası dahil olmak üzere 27 milyon euro olacak. Kulüp, dünya çapında tanınırlığı yüksek bir oyuncuyu kadrosuna katarak hem sahada hem de ticari anlamda önemli bir hamle yaptı.

SANÉ İSTANBUL’DA

Leroy Sané, Galatasaray ile sözleşme imzalamak üzere gece saatlerinde İstanbul’a geldi. Taraftarların büyük ilgisiyle karşılanan yıldız futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı attı.