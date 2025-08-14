Süper Lig Defterini Kapatan Cengiz Ünder, Rennes’e İmza Atıyor

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun planlarında kendisine yer bulamayan Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takıma veda etmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonu MLS ekibi Los Angeles FC’de kiralık olarak geçiren milli futbolcu, Amerika’da beklentilerin altında kaldı. Los Angeles FC’nin 25 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmaması sonrası Fenerbahçe’ye geri dönen Cengiz, Mourinho yönetiminde sezon öncesi kampında dahi kadroda şans bulamadı.

28 yaşındaki kanat oyuncusu, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Avrupa’ya dönüş planları yapıyordu. Bir süredir Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes ile anılan Cengiz Ünder’in transfer rotası, son gelişmelerle değişti. Akşam’ın haberine göre; Rennes, milli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız kulübünün kiralama teklifi hazırlığında olduğu ve bu teklifi kısa süre içinde Fenerbahçe’ye ileteceği öğrenildi. Cengiz’in de bu ihtimale sıcak baktığı ve yeniden üst düzey liglerde boy göstermek istediği belirtiliyor.

Mourinho’nun kadroda düşünmediği isimlerden biri olan Cengiz, geçtiğimiz sezonun büyük bölümünde sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle ritim yakalayamamıştı. MLS deneyimi ona farklı bir futbol kültürü kazandırsa da Avrupa futbolunun rekabetçi ortamına dönme isteği, transfer kararında belirleyici oldu. Rennes formasıyla Ligue 1’de hem lig hem de Avrupa kupalarında sahne alma fırsatı, milli oyuncu için önemli bir motivasyon kaynağı.

Rennes cephesi ise Cengiz Ünder’in tecrübesini ve uluslararası seviyedeki hızını kadroya eklemek istiyor. Özellikle kanat rotasyonunda yaşanan eksiklikleri gidermek isteyen Fransız ekibi, milli futbolcunun skorer ve asist yapabilen oyun tarzıyla fark yaratabileceğini düşünüyor. Rennes’in son sezonlarda genç ve dinamik kadrosuyla Ligue 1’de üst sıralara oynayan bir ekip olduğu, Cengiz’in bu yapıya kolayca uyum sağlayabileceği yorumları yapılıyor.

Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun yüksek maaşı ve kadroda düşünülmemesi nedeniyle ayrılık görüşmelerine olumlu bakıyor. Kulüplerin kısa süre içinde detaylarda anlaşması halinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor. Bu gelişme, Fenerbahçeli taraftarlar arasında da farklı tepkilere neden oldu. Bir kesim Cengiz’in ayrılığını doğal karşılarken, bazı taraftarlar ise yetenekli bir futbolcunun bu şekilde elden çıkarılmasını eleştirdi.

Cengiz Ünder, Rennes’e imza atması halinde Fransa’da ikinci kez forma giymiş olacak. Daha önce 2021-2023 yılları arasında Olympique de Marseille’de görev yapan milli futbolcu, burada gösterdiği performansla beğeni toplamış, ancak sakatlıklar nedeniyle istikrarını koruyamamıştı. Rennes’te ise hem eski günlerine dönmek hem de milli takım formasını yeniden düzenli olarak giyebilmek için mücadele edecek.

Transferin önümüzdeki günlerde açıklanması ve Cengiz Ünder’in yeni sezonda Rennes formasıyla Ligue 1’de sahaya çıkması bekleniyor. Bu hamle, yaz transfer döneminin en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak futbol gündeminde yerini şimdiden aldı.