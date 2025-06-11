FENERBAHÇE BEKO’DAN FİNAL BİLETİ!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde play-off heyecanı tüm hızıyla sürerken, Fenerbahçe Beko kritik bir galibiyetle adını finale yazdırdı. Yarı final serisinin üçüncü maçında Bahçeşehir Koleji’ne konuk olan sarı-lacivertliler, sahadan 93-84’lük skorla galip ayrılarak seriyi 3-0 tamamladı ve finale yükselen ilk takım oldu.

Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan Fenerbahçe, 14-0’lık etkileyici bir seriyle üstünlüğü erkenden ele aldı. İlk periyot boyunca rakibine kolay sayı şansı tanımayan sarı-lacivertliler, çeyreği 25-14 önde kapattı. İkinci periyotta Kenan Sipahi’nin katkısıyla farkı kapatmaya çalışan Bahçeşehir Koleji, farkı 5 sayıya kadar indirse de Fenerbahçe’nin Guduric, Hayes-Davis ve Hall ile bulduğu sayılara engel olamadı ve devreye 47-36 geride girdi.

Üçüncü çeyrekte ev sahibi ekip, Smith’in üçlükleriyle maça tutunmaya çalıştı. Ancak Fenerbahçe Beko, Baldwin ve diğer oyuncularının etkili hücumlarıyla skor avantajını koruyarak son periyoda 69-59’luk üstünlükle girdi. Maçın final bölümünde ise James Metecan Birsen’in üst üste kaydettiği sayılarla farkı 23 sayıya kadar çıkaran Fenerbahçe, mücadeleyi 93-84 kazanarak finale adını yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertli ekip, son 11 sezonda dokuzuncu kez finalde yer almayı başardı. Fenerbahçe Beko, finalde Beşiktaş Fibabanka – Anadolu Efes serisinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Daha önce çıktığı sekiz finalin altısını şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, yeniden kupaya ulaşmak istiyor.

Öte yandan NBA ekiplerinden Boston Celtics’in başantrenörü Joe Mazzulla’nın karşılaşmayı yerinde takip etmesi dikkatlerden kaçmadı.