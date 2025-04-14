FENERBAHÇE SİVASSPOR’U DEPLASMANDA 3-1 MAĞLUP ETTİ

Süper Lig’in 31. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma geride kaldı. Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı Sivasspor’u deplasmanda 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYETİNİ ALDI

4 Eylül Stadyumu’nda oynanan mücadelede Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren goller 42. dakikada Anderson Talisca, 47 ve 90. dakikalarda ise Dusan Tadic’ten geldi. Sivasspor’un tek golünü ise 57. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 71’e çıkararak lider Galatasaray’ı takibini sürdürdü. Sivasspor ise 31 puanda kaldı.

SİVASSPOR MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Karşılaşmanın 85. dakikasında Sivassporlu oyuncu Uros Radakovic, En Nesyri’ye yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sivasspor mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

MAÇIN ÖNE ÇIKAN ANLARI

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısında serbest vuruştan Talisca’nın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarının hemen başında Dusan Tadic ile farkı ikiye çıkaran sarı-lacivertliler, Efkan Bekiroğlu’nun golüyle farkın bire inmesine engel olamadı. Ancak uzatma dakikalarında sahneye yine Tadic çıktı ve skoru 3-1’e taşıyarak maçın sonucunu belirledi.

LİGDE SON DURUM

Bu galibiyetle Fenerbahçe, Süper Lig’de üst üste üçüncü galibiyetini alarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Sivasspor ise iki haftalık yenilmezlik serisini sonlandırdı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Ligin 32. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor’u konuk edecek. Sivasspor ise Kasımpaşa deplasmanında puan arayacak.

KAYNAK:https://www.ensonhaber.com/