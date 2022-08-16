Suriye ile ilişkilerde bomba gelişme: Türkiye’den 2 flaş isim Esad’la görüşmeye gidecek!

Gazeteci Barış Yarkadaş, Türkiye ile Esad yönetiminin görüşmeleri oldukça Suriye’nin kuzeyinde olayların devam edeceğini söyledi. Yarkadaş, Doğu Perinçek ile AK Parti’den istifa ederek Vatan Partisi’ne geçen iş insanı Ethem Sancak’ın 10 gün içerisinde Suriye’ye gideceğini ve Esad’la görüşeceklerini söyledi.

tv100’de yayınlanan Taksim Meydanı programında gazeteci Barış Yarkadaş Türkiye ve Suriye ilişkileri hakkında kritik bilgiler verdi.

Yarkadaş; Vatan Partisi’nin Genel Başkanı Doğu Perinçek ile iş insanı Ethem Sancak‘ın 10 gün içerisinde Suriye’ye gideceğini, Perinçek ve Sancak’ın Esad’la ve Esad’ın bakanları ile bir görüşme yapacağını söyledi.

Yarkadaş bilginin Perinçek’in yakın ekibi tarafından doğrulandğını belirti. Yarkadaş şu bilgileri verdi:

AK PARTİLİ HAYATİ YAZICI GÖRÜŞME SİNYALİ VERMİŞTİ

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı yaptığı açıklamada “Şam ile ilişkiler direkt hale gelebilir, seviyesi de yükselebilir” demişti.