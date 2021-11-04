FT: Enflasyon Erdoğan’ın Kaderini Belirleyecek

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyonla ilgili verileri tartışılmaya devam ederken, Financial Times’ta bu konuda bir analiz yayınlandı. Erdoğan’ın ‘enflasyon tedavisi’ olarak gördüğü faiz indirimiyle ilgili olarak “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Merkez Bankası yöneticilerini faiz indirimine zorlaması Tüketici Fiyat Endeksi’ni gerçeklikten koparıyor” dendi.

Richard Cragg, ‘Mektup: Enflasyon Erdoğan’ın kaderini belirleyecek’ başlığı verdiği yazısında, “Planlarınız gerçekten de ticaret, imalat ve hizmetlerde reel ücretlerin sağlıklı bir şekilde arttığını gösteriyor” ironisine yer verdi.

Yazısını ENAG verilerine dayandıran Cragg, enflasyonun resmi olarak açıklanan yüzde 20’den ziyade, yüzde 30’larda olduğunu belirterek, “Enflasyon oranları ve artan ücretler Cumhurbaşkanının azalan popülaritesini açıklıyor” dedi.

TÜİK’E GÖRE ENFLASYON YÜZDE 20’YE DAYANDI

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekim ayında tüketici fiyat endeksi önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19.89 arttı.

Aylık bazda artış yüzde 2.39 olarak kaydedildi. Ekimde üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 46.31 oldu. Böylelikle yıllık üretici enflasyonunda Haziran 2002’den bu yana en yüksek seviye izlendi.

Rakamlar tüketici ve üretici enflasyonu arasındaki makasın da rekor seviyeye yükseldiğini gösterdi.

ENAG’IN VERİLERİNDE DURUM DAHA KÖTÜ

Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) aynı döneme ilişkin verilerinde ise enflasyon aylık bazda yüzde 6.90 artarken, yıllık bazda yüzde 49.87 oldu.