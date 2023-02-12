TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

GÜLBEN ERGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Hatay’da enkaz altında kalan Taha’nın haberini AFAD’dan aldığına dikkat çeken Gülben Ergen “Taha’nın haberini AFAD’dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun” dedi.

Taha Duymaz’ın ablası yaptığı açıklamada “Şuan bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada bir umutla bekliyoruz. Böyle haberleri duydukça ben daha çok panikliyorum, daha çok oraya gitmek istiyorum. İşlerini engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın!” ifadelerini kullandı.