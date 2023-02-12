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TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?

TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?
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12 Şubat 2023 - 11:05

Taha Duymaz, Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından Hatay’da ailesiyle birlikte enkaz altında kalmıştı. Sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan ablası Semiha Duymaz yaşanan son gelişmeleri anbean aktarıyordu. Ünlü sanatı Gülben Ergen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada konuyla ilgili AFAD’dan bilgi aldığını aktarmıştı. Ancak ardından gelen sert yorumların ardından, Ergen, yeni bir paylaşım yaparak haberi teyit etmeden paylaştığını söyledi. Peki Taha Duymaz bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı? İşte, Gülben Ergen’in yaptığı son açıklama…

1/5TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi... Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı

 

Sosyal medyada yemek paylaşımlarıyla geniş bir kitleye ulaşan Taha Duymaz deprem sonrasında ailesiyle yaşadığı Hatay’daki evlerinde enkaz altında kalmıştı. Taha Duymaz’dan o günden beri haber alınamadı. Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz instagram adresinden yardım çağrılarına devam ediyor. CZN Burak, Taha Duymaz’ın enkaz altında kaldığı evden takipçilerini bilgilendirmişlerdi. Taha Duymaz son dakika haberlerine göre enkaz alanına madenciler ile birlikte AFAD görevlileri desteğe hızla devam ediyor. Depremin 6. gününde Taha Duymaz bulundu mu, yaşıyor mu sevenleri tarafından merak ediliyor. Peki, Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Taha Duymaz’ın ablası Semiha Duymaz’ın son paylaşımı…

 

2/5ÖYLE GERÇEK VERDİLER Kİ

“ÖYLE GERÇEK VERDİLER Kİ”

 

Gülben Ergen Taha Duymaz paylaşımı ile ilgili son olarak, “Haklısınız. Haberi öyle gerçek verdiler ki:( Duygusal bir çöküşle düşünemeden paylaştım.” paylaşımıyla haberin gerçek olmadığını doğruladı.

 

3/5GÜLBEN ERGENDEN AÇIKLAMA GELDİ

GÜLBEN ERGEN’DEN AÇIKLAMA GELDİ

 

Hatay’da enkaz altında kalan Taha’nın haberini AFAD’dan aldığına dikkat çeken Gülben Ergen “Taha’nın haberini AFAD’dan aldım. Maraş’tan Hatay’a doğru yola çıktım! Teşhis için zorlandıklarını söylediler. Umarım ve dilerim ki bana yanlış teşhisle, yanlış bilgi verilmiş olsun” dedi.

Taha Duymaz’ın ablası yaptığı açıklamada “Şuan bekliyoruz. Asılsız haberlere inanmayın. Biz burada bir umutla bekliyoruz. Böyle haberleri duydukça ben daha çok panikliyorum, daha çok oraya gitmek istiyorum. İşlerini engellemek istemiyorum. Lütfen artık paylaşmayın!” ifadelerini kullandı.

 

4/5TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi... Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı

CZN Burak yaptığı son durum açıklamasında; Taha 9 katlı bir banada bulunuyor ve zemin katta. Çok yoğun bir çalışma var, vinç, kepçe, hiç kolay olmuyor. Düşünün ki 8 katın altından çıkaracaksınız ve çok zorlu bir direniş bekliyor. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, burada olmak gerçekten kolay değil.

5/5TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi... Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı

Burası benim memleketim ben buranın eski halini de biliyorum. İnsanların sevdiklkeri gözlerinin önünde yok oluyor. Lütfen bunları düşünerek mesaj yazın. Ben bir kurum ya da kuruluş değilim. Kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Lütfen anlayış gösterin biraz.

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