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Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!

Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!
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04 Kasım 2021 - 16:19

Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla İYİ Parti lideri Meral Akşener’e “Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İyi Parti geri dönmeli” uyarısında bulundu.

Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!

Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, “İyi Parti son 2-3 aydır durgunluk donemindeydi. Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek. Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İyi Parti geri dönmeli…” değerlendirmesini yaptı.

Özkiraz Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İyi Parti son 2-3 aydır durgunluk donemindeydi. Gördüğüm anketler ve gözlemlerime göre düşüşe geçecek. Merkezden uzak kalma görüntüsü ve dindar seçmene hitap etme çabası tabanda yanlış anlaşılıyor ve 2 yılda inşaa edilen güven (akp ile ile iş tutmaz algısı) kırılıyor.

İyi Parti AKP’nin oy kaybı yaşadığı dönemin söylemlerini kullanmaya başladı. O söylem Erdoğan’a kazandıran değil, Erdoğan’ın merkezden, MHP’nin de laiklikten uzaklaşmasına sebep olan söylemdi ve aslında İyi partiye ihtiyaç duyulmasına sebep olan buydu. İyi parti o dilden kaçanlar tarafından kuruldu ve desteklendi.

Şimdi İyi Parti kendisini doğuran hataları yapıyor. Çok uzun süren “rakibin konfor alanına girmeme” akılcılığından uzaklaşıyor. Acilen 3 ay önceki Meral Akşener ve İyi parti geri dönmeli…” ifadesini kullandı.

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