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Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti…

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti…
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04 Ocak 2022 - 16:01

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti…

Fox TV’de ekrana gelmeye başlayan ve ilk bölümleriyle sosyal medyada gündem olan Maske Kimsin Sen? yarışmasının yeni bölümleriyle ilgili sürpriz bir değişiklik geldi.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 1

Yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Tansel Öngel’in üstlendiği, jüri koltuğuna Eda Ece, Melis Sezen, Alican Yücesoy ile Doğu Demirkol’un oturduğu Maske Kimsin Sen? yarışması geçtiğimiz hafta sonu yayınlanmaya başlamıştı.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 2

Dünyada bir çok ülkede yayınlanan The Masked Singer’den uyarlanan Maske Kimsin Sen?, ilk haftaya özel olarak 1 Ocak Cumartesi ve 2 Ocak Pazar akşamı ekrana gelmişti.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 3

REYTİNGLERDE ÜST SIRALARDA YER ALDI

Maske Kimsin Sen? yarışması, 1 Ocak Cumartesi akşamı ekrana gelen ilk bölümüyle reytinglerde üst sıralarda yer buldu.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 4

Yarışma, Total grubunda altıncı, AB grubunda ise beşinci sırada yer aldı.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 5

Yarışmanın 2 Ocak Pazar yayınlanan 2. bölümü ise Total reyting grubunda 5. sırada yer alırken, AB grubunda ise en fazla izlenen 4. program oldu.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 6

Normalde haftada tek bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanmaya devam edecek yarışma için Fox TV yönetimi sürpriz bir karar aldı.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 7

Yayın akışında değişikliğe giden kanal, yarışmayı önümüzdeki hafta sonu da iki akşam yayınlama kararı aldı.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 8

Maske Kimsin Sen? 8 Ocak Cumartesi ve 9 Ocak Pazar akşamları yeni bölümleriyle seyirciyle buluşacak.

Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 9
Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 10
Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 11
Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 12
Fox TV’den flaş ‘Maske Kimsin Sen?’ kararı! RTÜK harekete geçmişti… - Sayfa 13
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